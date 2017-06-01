美國退出《巴黎協定》？ 陸外交部：支持各方履行協定
針對美國總統川普可能宣布退出巴黎氣候協定，大陸外交部發言人華春瑩今天說，陸方支持各方履行巴黎協定，願與國際社會推動落實成果；被問到大陸是否和川普政府就美方可能退出《巴黎協定》進行過溝通？她表示，中美之間一直在各個層級就廣泛議題保持密切溝通。
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說，氣候變遷是全球性挑戰，沒有任何一國能置身事外。巴黎協定成果來之不易，凝聚國際社會最廣泛共識，為全球合作因應氣候變遷進程確立進一步努力的方向和目標。
華春瑩表示，無論「其他國家的立場」發生什麼變化，中國大陸都將繼續採取確實措施，加強境內因應氣候變遷的行動，「認真地履行」巴黎協定。
她說，中國大陸將繼續做「全球氣候治理進程的維護者和推動者」，願與有關各方共同努力維護巴黎協定成果，推動協定實施細則、後續談判和有效落實，推動全球綠色、低碳和永續發展。
對有報導指中國大陸與歐盟2日將發表聯合聲明全力支持巴黎協定，華春瑩說，中國大陸願與歐盟繼續加強在氣候變遷領域的有效溝通和務實合作，維護並推動氣候變遷多邊治理進程。
被問及中國大陸是否有敦促美國遵守巴黎協定，華春瑩僅回答，中美雙方在各層級就廣泛議題保持密切溝通，其中包括氣候變遷問題。
(旺報)
關鍵字：巴黎協定
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