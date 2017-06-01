小S節目吐真心話 淚流滿面

小S向蔡康永吐真心話，淚流滿面。(取自愛奇藝)

小S淚擁蔡康永，感謝好友給她力量。(取自愛奇藝)

小S主持愛奇藝《姐姐好餓》今晚播出第3集，不僅林志玲在節目上脆弱落淚，坦言很想懂愛，想帶給大家天使快樂的感覺，連小S也哭了，淚流滿面地感謝好友蔡康永每次在她人生遇到困難的時候，都給她很大的力量。

小S在稱讚大會的單元，難得放下搞笑一面，向蔡康永吐真心話，「康永哥…謝謝你在那麼多我人生比較困難的時候，都站出來保護我，或者是你願意在我遇到困難的時候到我家花2個小時的時間安慰我，跟我說這沒什麼大不了的，或者該怎麼處理這些事情。我現在回想起來，你每一次的出現都給我很大的力量 I love you forever」

小S落淚說完這句話，忍不住當眾擁抱蔡康永，不過蔡康永就搞笑稱：「只是稱讚大會而已並不是我過世。」小S亦邊哭邊笑問：「你到時候過世我可以說同一段話嗎？」瞬間扭轉現場哀傷氣氛。

(中時電子報)