桃市府各局處動起來 共推動浪漫台3線計畫

浪漫台3線在桃園境內從平鎮、龍潭為起點，途經新竹、苗栗、台中等各鄉鎮，呈現包括文化、產業、生活環境營造、歷史記憶等，市府提出包括客庄茶故事園區、乙未戰爭紀念公園、楊梅故事園區、鍾肇政文學生活園區、龍潭街區改造案等計畫，因當中有多案涉及工程營造，請李憲明秘書長針對已獲核定計畫開會逐件討論。

桃園市政府決定各案執行權屬，包括可由客家局單獨執行、不同機關合作執行，或委由其他機關執行，既減輕客家局負擔，也讓浪漫台3線計畫加速推動。

桃園市長鄭文燦表示，經客家局爭取，除原龍潭、平鎮區以外，楊梅、中壢及大溪亦獲中央納入台3線提案範圍，請客家局將已獲核定及爭取中計畫彙整條列，並繼續爭取未獲核定項目，未來也要擴及海客及大溪等客家文化重點發展區規畫。

其次，也一併針對舊龍潭區公所行政大樓，進行初步研議，避免下半年公所團隊搬遷至新址後舊址產生工程空窗期。

(中時)