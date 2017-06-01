桃市府各局處動起來 共推動浪漫台3線計畫
浪漫台3線在桃園境內從平鎮、龍潭為起點，途經新竹、苗栗、台中等各鄉鎮，呈現包括文化、產業、生活環境營造、歷史記憶等，市府提出包括客庄茶故事園區、乙未戰爭紀念公園、楊梅故事園區、鍾肇政文學生活園區、龍潭街區改造案等計畫，因當中有多案涉及工程營造，請李憲明秘書長針對已獲核定計畫開會逐件討論。
桃園市政府決定各案執行權屬，包括可由客家局單獨執行、不同機關合作執行，或委由其他機關執行，既減輕客家局負擔，也讓浪漫台3線計畫加速推動。
桃園市長鄭文燦表示，經客家局爭取，除原龍潭、平鎮區以外，楊梅、中壢及大溪亦獲中央納入台3線提案範圍，請客家局將已獲核定及爭取中計畫彙整條列，並繼續爭取未獲核定項目，未來也要擴及海客及大溪等客家文化重點發展區規畫。
其次，也一併針對舊龍潭區公所行政大樓，進行初步研議，避免下半年公所團隊搬遷至新址後舊址產生工程空窗期。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。