自製大福開啟創業路 20歲獨資開公司

張雅茹租下學校行動咖啡店，研發咖啡飲品搭配大福，很受歡迎。(圖/郭韋綺)

才20歲，她就獨資創業，並擁有一家公司，國立高雄第一科大運管系學生張雅茹，有一手烘焙的好手藝，她靠著上網賣自製的芋頭大福，賣出好成績，存下人生第一桶金，決定創業，開設築夢甜堂有限公司，還租下學校行動咖啡吧當店面，全力朝餐飲業發展，希望占有一席之地。

張雅茹熱愛烘焙甜點，創業初期，她因為沒有專業的烤箱，只能選擇最簡單的甜點製作，就是賣大福，加上缺乏資金，在網路經營「築夢甜堂Limos」接單訂做。

大福內餡使用苗栗當地盛產的芋頭，沒想到，芋頭口味深獲好評，一粒40元的超美味芋頭大福，引起網友熱烈轉發，闖出名氣；她賣大福還存下一筆資金，獨資創業，開了人生的第一家公司。

張雅茹說，曾有企業家想跟她一起合作，但技術、創業是她最大的資產，決定投資自己存錢開公司，但公司還未成氣候，仍持續網路賣大福。

有生意頭腦的她，也在學校開起行動咖啡吧，擴大事業版圖，她說，開店很容易，永續經營才是考驗的開始，未來她想開一間融入小販市集、沙龍講座以及各地物產的咖啡店，讓更多人吃到她親手做的甜點。

(中時)