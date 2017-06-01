自製大福開啟創業路 20歲獨資開公司
才20歲，她就獨資創業，並擁有一家公司，國立高雄第一科大運管系學生張雅茹，有一手烘焙的好手藝，她靠著上網賣自製的芋頭大福，賣出好成績，存下人生第一桶金，決定創業，開設築夢甜堂有限公司，還租下學校行動咖啡吧當店面，全力朝餐飲業發展，希望占有一席之地。
張雅茹熱愛烘焙甜點，創業初期，她因為沒有專業的烤箱，只能選擇最簡單的甜點製作，就是賣大福，加上缺乏資金，在網路經營「築夢甜堂Limos」接單訂做。
大福內餡使用苗栗當地盛產的芋頭，沒想到，芋頭口味深獲好評，一粒40元的超美味芋頭大福，引起網友熱烈轉發，闖出名氣；她賣大福還存下一筆資金，獨資創業，開了人生的第一家公司。
張雅茹說，曾有企業家想跟她一起合作，但技術、創業是她最大的資產，決定投資自己存錢開公司，但公司還未成氣候，仍持續網路賣大福。
有生意頭腦的她，也在學校開起行動咖啡吧，擴大事業版圖，她說，開店很容易，永續經營才是考驗的開始，未來她想開一間融入小販市集、沙龍講座以及各地物產的咖啡店，讓更多人吃到她親手做的甜點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。