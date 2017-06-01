鄭文燦促 速定老屋再生活化自治條例
桃園市文化資產現況及活化情形進行專案報告，桃園市長鄭文燦指示都發局及文化局盡快制定「桃園市老屋再生活化自治條例」，並在明年編列相關預算，讓願意活化老屋的所有權人可獲得經費補助。
市府表示，針對已取得文資身分者協助推動活化及制定營運方針，讓文化資產永續經營，文化局轄下目前包括木藝生態博物館、藝文設施管理中心、圖書館、即將設置的美術館等4個2級機關，未來勢必會增加文化場館。
副市長王明德表示，文化資產的指定目前遭遇所有權人或其後代子孫的價值觀差異、歷史建築老舊、修復需要大量時間以及後代子孫抗拒指定古蹟產生的紛爭等困境，而所有權人或其後代子孫多半不希望被指定為文化資產與機關以公共利益考量得受文資身分保護間，形成彼此的利益衝突。
至於非都市計畫區內的文化資產，王明德請文化局及都發局提出容積移轉優惠方案，讓當事人在經濟的立場可獲得補助；其次，請都發局主導研擬「桃園市老屋再生活化自治條例」，並請規畫於明年辦理桃園市老屋再生活化相關補助計畫。
文化局長莊秀美表示，桃園市內的文化資產數量截至今年5月止，歷史建築登錄數共77處、古蹟指定公告數共18處（含暫定古蹟2處）、遺址1處、文化景觀1處、古物162件、傳統藝術9項、民俗及有關文物2項。
(中時)
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