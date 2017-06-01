陸學者：吳習會或今年底登場
甫當選國民黨主席的吳敦義接受香港媒體《亞洲週刊》專訪時表示，願意赴大陸出席國共論壇，並且與中共總書記習近平對話。大陸涉台學者表示，國共兩黨長期以來具有共同的政治基礎，國共論壇肯定能繼續舉行，但下半年大陸將舉行一連串重要的政治活動，「吳習會」最快也要等到年底才會登場。
對於「吳習會」，廈門大學台灣研究院院長劉國深表示，國共兩黨長期以來有交流機制，吳敦義也明確講出「九二共識」，而兩岸對於具體細節仍有分歧，是大家都知道的事，大陸方面對吳敦義基本上是肯定的，因此舉行國共論壇、吳習會沒有困難。
北京聯合大學兩岸研究所所長朱松嶺也認為，國共兩黨均堅持共同的政治基礎，吳敦義接任黨主席後，想舉行國共論壇和吳習會沒有問題，只待雙方幕僚敲定時間和地點。由於大陸7-8月將舉行北戴河會議、9月在廈門舉行金磚國家峰會、10-11月則是十八屆七中全會和十九大，「吳習會」可能會在今年底舉行。
總統府是否會同意吳敦義赴大陸？對此陸委會發言人邱垂正表示，政黨交流是人民交流的一環，尊重中國國民黨主席當選人吳敦義赴陸交流。但由於吳敦義是前副總統，因此須依照規定向原服務機關提出申請。
邱垂正表示，吳敦義是前副總統，若要出境，首先必須依照「國家機密保護法」向原服務機關總統府提出申請，經核准才能出境；其次，由於吳敦義要前往大陸，需依照「兩岸人民關係條例」第9條規定，向原服務機關提出申請，並由內政部會同國家安全局、法務部及陸委會組成的聯席審查會審查，許可後就能前往大陸。
(中時)
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