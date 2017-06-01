翻玩惡搞仍屬侵權 女賣仿冒品挨告判拘役

曾姓女子在旋轉拍賣平台，刊登販賣仿冒香奈兒雙C交疊商標的耳環，一副櫃上要價近2萬元，她只賣250元，警方以網路釣魚下標購買，將她逮捕並移送法辦；曾女辯稱，「這是翻玩時尚」，夜市也很普遍，但法官認定曾女已經違法侵權，依違反商標法判處50天拘役，全案可上訴。

國際級的精品包包、皮夾、配件，動輒數萬至上百萬元不等，許多人雖然買不下手，卻又想擁有，讓仿冒業者有機可趁，抓準這種貪小便宜的心理，大量仿冒並低價販售。近來有潮牌甚至以「我不是」系列，大喇喇復刻精品，還說這是翻玩、惡搞不是仿冒，藉以規避商標法，如今法官認證了，這仍屬侵權行為。

判決指出，曾姓女子在拍賣平台上，販賣一副250元香奈兒雙C鑲鑽珍珠耳環，這價格與正品差太多，警方懷疑是仿冒品，為了蒐證佯裝買家下標購買，連同運費30元共匯款280元，收到耳環後送鑑定，證明是仿品無誤。曾女辯稱，這個圖案是翻玩的飾品，夜市普遍都有賣，她以為要和正品一模一樣才是仿冒品。

法官認為，曾女罔顧商標權人投入大量資金在商品、服務及品質，才能維持商標在業界及消費者間的良好品牌形象，竟意圖販賣陳列仿冒商標的商品，顯對商標專用權人已經造成侵害，並有礙公平交易秩序。且曾女犯後用飾詞否認犯行，實為不該，依商標法第97條非法陳列侵害商標權商品罪，處拘役50日，得科罰金。

(中時)