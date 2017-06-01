第九屆兩岸電影展「打板」揭幕 7部大陸電影登台放映
第九屆兩岸電影展6月1日在台北光點華山電影館舉行開幕儀式，在象徵電影開拍的打板及朱延平導演的「Action」聲中，正式於台北市光點華山電影館、新北市府中15紀錄片放映院展開為期1周大陸電影放映，觀眾不僅可觀賞參展的7部電影，還能參與映後座談及電影講座。
出席開幕儀式的來賓，包括影展主辦人、中華民國電影事業發展基金會董事長朱延平導演，文化部次長丁曉菁、文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君，以及《不成問題的問題》編劇黃石、主角張超、武俠片《師父》導演徐浩峰、《夜色撩人》導演夏鋼、《百鳥朝鳳》男主角陶澤如與項目策劃吳延、《少年》導演楊樹鵬、《28歲未成年》導演張末、《誰的青春不迷茫》導演姚婷婷、《清水裡的刀子》導演王學博等人。
其中《百鳥朝鳳》6月4日規劃映前專題研討，邀請知名影評人藍祖蔚與該片男主角、大陸影帝陶澤如以及吳天明導演的女兒吳延一同回顧探討吳天明導演精采的電影人生。
代表開幕片《不成問題的問題》來台的主角張超，早在2011年即曾以歌手身分來台，製作並發行音樂專輯。這次參展，除了出席開幕片放映外，還有映後見面會，他對於能再見到台灣粉絲表示十分的期待，也笑說一定要去夜市，再嘗一次他最愛的大腸包小腸，還要放上蒜頭。
(旺報)
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