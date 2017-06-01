「落實醫療分級」　邊際效應創造三贏

安泰醫院合作的趙致成診所醫師。（圖/安泰醫院提供）

55歲黃先生原本以為是小感冒不以為意，但是連咳了一個多月，不但咳嗽，並感到疲累、精神不濟、口渴且多尿，後給安泰醫療群的趙致成診所就診，使用診所簡單的儀器測量血糖，即使將血液以食鹽水稀釋兩倍，黃先生的血糖指數仍舊高出儀器所能測量的數值。

趙致成醫師認為病情不單純，馬上使用電子轉診，將病患轉至東港安泰院掛急診，經由醫院精密儀器測量後，黃先生的血糖高達880(mg/dl)約莫是正常人的8倍之高。幸好透過即時轉診，讓黃先生能挽回性命！

安泰醫院從民國97年起即配合衛生福利部中央健康保險署「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，希望能夠建立家庭醫師制度，提供民眾周全性、協調性與持續性的醫療照護，同時提供家庭與社區健康服務，以落實全人、全家、全社區的整合照護。並以民眾健康為導向，建立以病人為中心的醫療觀念，提升醫療服務品質。

而東港安泰醫院目前有23間合作的基層診所、遍及東港鄰近的九個鄉鎮，包含內、外科、職業醫學科、神經內科、麻醉科、骨科、耳鼻喉科、腸胃內科、婦產科、兒科、家醫科等28位醫師所共同組成的安泰醫療群專業團隊。

安泰醫院收到診所的電子轉診單後，病患由診所轉診至安泰醫院接手治療，待病患診療完成後，會將病患及患者資料轉回診所，達到垂直轉診、資源整合的最大利益。

黃先生從趙致成診所轉至安泰醫院急診室後開始接受診療，新園鄉的趙致成醫師透過手機連線「安泰行動EMR」的雲端系統，可以遠端透過連線得知黃先生於急診後入住安泰醫院，後續幾天黃先生血糖的變化也同步更新在雲端資料，讓趙致誠醫師可以持續追蹤患的狀況，待黃先生病情好轉出院之後，安泰醫院會將病患轉回趙致成診所，讓診所提供接續的追蹤和照料。

安泰醫院家醫群除了提供診所健康管理、預防保健及個案衛教宣導，也建立診所與醫院之合作機制，包含協助轉診服務，並提供24小時諮詢專線，提供適當就醫指導，解決病人隨時急需詢問的醫療問題。

同時更進一步在醫院提供共同照護門診(如兒科林瑛豐醫師)，增進醫病關係以及辦理社區衛教宣導，營造健康社區等活動，達到「落實醫療分級」醫院、診所、病患透過資源整合創造三贏。

(中時)