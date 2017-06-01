日自衛隊與美2航母聯合訓練 日媒：制約北韓

日本海上自衛隊1日表示，直升機護衛艦日向號和護衛艦足柄號，當天在日本海北陸海域與美國航母雷根號、卡爾文森號開始聯合訓練，航空自衛隊的F-15戰鬥機，也和美航母艦載機FA-18戰鬥攻擊機進行訓練。

共同社分析，日方與美國兩艘航母聯合訓練尚屬首次，此舉旨在日美聯手，牽制反覆發射彈道飛彈的北鮮。

報導稱，以橫須賀基地為據點的雷根號，5月31日通過津輕海峽進入日本海，與已在此的卡爾文森號，以罕見的兩艘態勢開展活動。

聯合訓練中，海上自衛隊進行了編排陣型的戰術運動及通信訓練，航空自衛隊實施了模擬戰鬥的戰術訓練。日向號隸屬舞鶴基地（京都府舞鶴市）；足柄號隸屬佐世保基地（長崎縣佐世保市），F-15從小松基地（石川縣小松市）起飛參加訓練。

(旺報)