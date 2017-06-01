陸客大減 「關光元年」估年底前100家店關門
陸客來台持續減少，根據已傳出的消息，光是本月就至少有4家專做陸客團生意的旅館、餐廳和購物店要停業。購物店業者估計，全台專做陸客團的購物店原有140到160家，目前至少已有40到50家停業，估計年底前會有100家關門。
除了台灣業者受害，有外資業者看壞今年是「關光元年」，已決定下半年起全面退出台灣旅遊市場，轉往日本和泰國續賺陸客財。台灣不但流失大量觀光外匯，更多人將陸續失業。
嘉義的一家購物店已公告營運到本月3日。購物店業者表示，因不敵大環境變遷，整體觀光團量大量下滑，導致營運吃緊，再加上一例一休實施後雪上加霜，無奈整個觀光市場結構改變，必需做出沉痛的決定，全體員工並於本月20日結束勞雇關係且停止勞健保投保。位於花蓮和高雄的2家旅館，也傳出本月9日起停業。台中的1家餐廳本月20日起停業。
台北市一家購物店業者表示，在陸客來台全盛時期的2015年，全台約有140到160家專做陸客生意的購物店，因陸客大減，至今至少已有40到50家店停業，由於業者不看好大環境，估計還有店家會關門，估計到今年底會約有100家停業。
「我估計現在他們（陸客團）的整體購買力只有2015年的5分之1，甚至低到10分之1」。業者表示，主要是陸客團人數少了7成以上，再加上人均購買力也只有過去的5到6成，「真的很慘」。
張姓旅遊業者表示，本月停業的其中一家業者是外資，過去已有鑽石店停業，在本月停業後，等於宣告在台灣的投資全部結束，退出台灣旅遊業市場。還有業者原本已在台東買地準備投資，但陸客大減，投資案胎死腹中。「跑得早」的業者 ，已轉到日本、泰國和東南亞的島嶼，甚至大陸沿海福建等地投資，繼續賺陸客財。
(旺報)
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