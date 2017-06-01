普丁：北方四島加強軍備 為防範美國

俄羅斯總統普丁1日在聖彼得堡會晤媒體，針對北方四島加強軍備表明看法，他表示，這不是俄羅斯挑起的，而是針對美國飛彈防衛系統（MD）等的「迫於必需的對抗措施」。他還對北方四島移交給日本時，美軍有可能進駐表示擔憂。

共同社1日報導，雖然日相安倍積極呼籲，但為解決北方四島領土問題的日俄談判卻未見具體進展，是因普丁對安全方面強烈擔憂。

報導稱，普丁在會晤媒體時還談及，北方四島對俄羅斯而言的地理和戰略重要性。他表示，北方四島非軍事化是可能的，但僅此並不足夠，有必要考慮緩解整個地區的緊張局勢。

普丁批評，雖然伊朗核問題威脅消失了，但美方飛彈防衛系統部署工作仍在繼續，在東北亞亦然，他認為，即便北韓宣布放棄核開發，美國大概也會繼續；普丁指出，美國在各地的飛彈防衛系統，正在破壞全球戰略平衡，他對此表示「嚴重關切」。

(旺報)