陸客自由行減4成 台灣旅界：還會再惡化

除了陸客團大減，自由行來台人數平均較去年跌近4成。業者不斷到大陸拉客辦旅展，但來台市場就是拉不起來。旅遊業指出，陸客最會買，東南亞旅客來台天數少、據點少、購物少，預估這種情況還會惡化，更擔心自由行相關店家也會受波及。

南部地區一家購物店表示，過去陸客開始減少時，政府說「不要在乎人數」，眼見陸客越來越少，現在又一直衝東南亞和日韓，「比誰都在乎人數」，但在人數的背後，政府知道真象，卻解決不了問題。更重要的是，在陸客團大減後自由行人數也大減。業者開始「皮皮剉」。

依據移民署統計，今年前4月來台自由人數為34萬多人次，較去年的53萬多人次減少36.2%。旅遊業已經發現，在專做陸客團生意的餐廳旅館和購物店陸續停業後，下一波因自由行旅客減少，影響的將是位於全台各地一般的店家。

在墾丁大街的藥妝店裡，自由行陸客的大陸美眉，人手一個塑膠籃，籃裡幾乎全放滿了面膜。在櫃台前結帳時，店員還會告訴她們「再拿兩個來」，因為如此事可以享受更多的優惠。還有人一邊選購，一邊問店員如何辦理退稅。

「東南亞客人和日韓客人會來這裡嗎？就算有也太少了。」 帶自由行竹台灣李姓九人座小巴業者說，「南韓客人會來台灣買面膜嗎？別傻了」，但大陸美眉直喊「好便宜喲！」「每人都買2000多元！」

台北市一家購物店業者表示，各國旅客屬性不一樣，陸客撐起了一片天，如今陸客大減，「越南人來買茶葉嗎？台灣有多少茶葉是越來來的？泰國人會買寶石嗎？泰國的寶石比台灣漂亮得多。」陸客團和自由行陸客都減少，南台灣業者最慘。

(旺報)