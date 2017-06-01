藏百元商品防盜器響 賊辯「有人叫我偷東西」

嘉義縣一名年約50多歲的顏姓婦人今(1)日下午3時許，至民雄市區的知名賣場竊取百元商品，因僅付了一項保鮮膜的錢，走出店外防盜器大響，店員連忙衝上前攔阻、報警，民雄警分局民雄派出所員警賴冠融、陳彥東獲報後，立即前往處理，女竊賊向警辯：「有人叫我偷東西。」

警方表示，顏姓竊賊在店內拿取多樣民生用品，並放置她的隨身小背包裡，當時僅付了一樣物品的錢，未料，走出店外防盜警報器大響，店員連忙衝出去攔截該名婦人、報警。

警方獲報後，當場證據確鑿，從顏姓竊賊的背包上取出多樣商品，顏姓竊賊向警方供稱，自己是在睡午覺時，有人在夢中指示她去偷東西，因此睡醒後就去執行；全案依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)