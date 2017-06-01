大陸首款太陽能無人機 完成2萬公尺高空飛行

據《央視新聞》報導，中國大陸首款自行研發的大型太陽能無人機，完成2萬公尺的高空飛行，成為繼美、英後第三個掌握相關技術的國家。(圖/央視新聞官方微博)

據《央視新聞》報導，中國大陸首款自行研發的大型太陽能無人機，完成2萬公尺的高空飛行，成為繼美、英後第三個掌握相關技術的國家。(圖/央視新聞官方微博)

大陸媒體報導，中國大陸首款自行研發的大型太陽能無人機，近日在大陸西北地區，完成2萬公尺的高空飛行，成為繼美、英兩國之後，第三個掌握相關技術的國家。

據《央視新聞》官方微博發布消息指出，中國航天科技集團公司第十一研究院自主研發的新型彩虹太陽能無人機，在西北某地點進行飛行試驗，結果順利且圓滿成功。這款以太陽能做為動力的無人機，具備超長時間的飛行特點，且飛行高度高，超過2萬公尺，任務區域廣闊，具有「準衞星」的功能。且能廣泛應用於軍民融合領域，如自然災害預警、海域監管、反恐維穩，以及偏遠地區的網路、通訊、電視信號與廣播等商業及產業類領域。

中國大陸首次成功研發的大型太陽能無人機，在尺寸、重量上，僅僅居美國的無人機之後，核心關鍵技術和設備全部實現國產化，使中國大陸成為美、英之後，第三個掌握高空太陽能無人機技術的國家。

(中時電子報)