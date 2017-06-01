張玉嬿台語突飛猛進 當著陳霆面前談論「選內衣」

（左起）陳珮騏、韓瑜、張玉嬿、李燕及臧芮軒。（圖/三立提供）

三立台灣台最新接檔8點檔《一家人》，1日舉行卡司發佈會，張玉嬿、韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒出席，拍攝進行一個多月後，張玉嬿不僅台語突飛猛進，平常話不就多的她，更因拍戲關係建立好交情，5個女人在片場大剌剌的談論「選內衣」，完全忘記身後飾演她們爸爸的陳霆。

張玉嬿在劇中飾演媽媽，5人站出來就像姐妹淘，被讚「顏值最高的一家人」，首次跟張玉嬿合作，韓瑜表示她非常有氣質，會激起她們想保護的慾望，李燕則說她是「玉女媽媽」，是5人之中最溫柔又最害羞的一位，每次笑都會摀著嘴，「雖然我們4個外表也很柔弱，但內心是個『女漢子』。」

而張玉嬿表示自己拍戲時不太習慣講話，但《一家人》拍攝現場真的就像一家人，不僅台語突飛猛進，且也很快融入一家人，「只是我講話很慢無法很快插話，但這已是聊天聊最多的一部戲。」

(時報周刊)