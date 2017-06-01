韓國5月出口年增13.4％

受惠於三星手機Galaxy S8出口拉抬，韓國5月出口額年增13.4％至450.4億美元，雖連續7個月成長，但增速低於4月的年增24.1％，而5月進口額年增18.2％至390.5億美元，使得貿易盈餘達到59.9億美元。

(工商)