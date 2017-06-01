穆迪調降巴西19家銀行信評

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國際信評機構穆迪周三調降巴西19家銀行與證交所的信用評等展望，從穩定調降至負面，其中包含15家本土銀行與4家外商，原因是巴西總統特梅爾（Michel Temer）最近政治醜聞纏身，使得經濟改革出現阻力，連帶影響該國經濟復甦速度。

(工商)