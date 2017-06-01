巴西央行調降利率至10.25％

巴西央行周三將基準Selic利率從11.25％調降至10.25％，延續去年10月以來的降息趨勢，此舉符合市場普遍預期。央行指出，雖然多項指標顯示巴西今年經濟逐漸復甦，但總統特梅爾涉貪卻可能傷害經濟成長，因此做出升息決定。

(工商)