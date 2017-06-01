加拿大首季GDP年增3.7％

加拿大統計局周三(5月31日)表示，加拿大今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期增加3.7％，雖低於市場預期的年增4.2％，但在7大工業國（G7）裡的首季表現居於第一，主因是消費者支出成長強勁、企業恢復投資支出。

(工商)