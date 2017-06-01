韓天團T成員吸毒現場照流出 酒店極樂女炮友
韓國天團BIGBANG成員T.O.P今日驚爆呼麻被調查，令一票粉絲失望不已。同時日媒也曝光一張疑似韓國A咖男星吸毒現場照，爆料人更稱男主角是人氣韓團B的成員T，和日本炮友在酒店吸毒時被偷拍。
繼T.O.P捲入呼麻事件後，日本週刊再爆韓國天團成員T與女炮友的吸毒現場照，爆料的日本女性透露該照片是成員T與女炮友吸毒時所偷拍的，同時還提到同團的成員V在會員制KTV把另一名女性帶去酒店。不過爆料人也被懷疑就是成員T的炮友。
T.O.P被爆去年10月曾吸食大麻，驗毛髮呈陽性反應，經紀公司YG娛樂也在聲明中認了T.O.P呼麻事實，並向外界致歉，稱他會深刻反省。但YG股價也因T.O.P涉毒一事受到震盪，今日跌幅高達4.62%。
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(中時電子報)
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