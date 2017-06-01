英國5月房價年增2.1％

全英房屋抵押貸款協會（Nationwide）周四(6月1日)指出，英國5月房價較去年同期增加2.1％，低於4月的年增2.6％，亦不如市場預期的2.4％，創下自2013年6月以來的近4年新低，顯示英國房市成長放緩。

(工商)