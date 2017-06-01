美國出走 中國和歐盟成《巴黎氣候協議》新巨頭
中國大陸和歐盟領導人將發表聯合聲明，表示《巴黎氣候協議》是個「比過去任何時候都重要的必要之舉」。
BBC中文指出，德國總理默克爾和到訪的中國總理李克強舉行了會晤。李克強表示，中國將繼續做出巨大努力支持《巴黎氣候協議》的落實，希望其它國家也能履行承諾。
根據BBC了解到的聲明草稿，當中強調會用「最高級別的政治承諾」來實行協議。
這將被視為對美國的反擊。美國總統特朗普預計將在周四宣佈美國是否退出《巴黎氣候協議》。
聯合聲明周五將在峰會結束後於布魯塞爾發表。
(旺報)
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