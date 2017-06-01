推動全球氣候協定 從來都是美國在搗蛋
美國總統川普聲稱將退出巴黎氣候協定，讓全世界花了二十幾年才搞定的暖化危機對策，眼見就要面對重大衝擊。其實川普不是頭一位在暖化議題上測試全世界耐心的美國總統，這幾十年來的氣候變遷協議，一直都是美國在搗蛋，而全球都得看它的臉色。
法新社在一篇深度報導中指出，這個已經花了二十多年奔走遊說、有196個國家簽署的首個全球氣候協定談判與制訂過程中，美國從來都是扯皮耍賴。
一、京都議定書
全球暖化危機在民間與學術研究領域已有相當長時間受關注，1992年聯合國全球氣候公約在巴西里約熱內盧簽署，美國就拒絕接受從溫室氣體排放最多的國家先行限制的做法。華盛頓以國家主權為由，認為限制溫室氣體排放的種類、數量、方式與時程，應該由各國自己決定。
1997年全世界大多數國家都加入《京都議定書》(Kyoto Protocol)之後，美國也被迫簽署，該議定書認為限制溫室氣體排放應該首先限制經濟發達國家，因為這些國家是造成全球暖化危機的元兇。而美國是經過與某些國家個別談判、並撤除部份條款後，才於1998年由克林頓(Bill Clinton)時期的副總統高爾(Al Gore)代表美國簽署了《京都議定書》。而議定書需要國會通過，美國民主黨政府從未在參議院湊足2/3的多數正式認可此一條約。直到2001年小布希(George W. Bush)當選總統，此一議定書仍然未能在美國正式生效。
小布希跟他的父親老布希一樣，都認為發展中國家可以努力發展經濟卻可以不受溫室氣體排放限制，而發達國家只能綁手綁地受限於排放規定，這是一件極不合理的事。
《京都議定書》在2005年俄羅斯簽署後開始實施時，美國國會還未通過生效。因為美國根本既無誠意推動，國會追認又遙遙無期，加拿大也因此而宣布退出議定書，接著紐西蘭、日本、俄羅斯在第二階段減碳協商中宣告談判失敗。
二、哥本哈根會議
2009年全球再度為彌補京都議定書的失敗而試圖重起爐灶，召集了包括中國、印度在內的大多數國家舉行氣候會議，這兩個國家是全球溫室氣體排放第一名與第三名的國家，美國則居於兩者之間排名第二。
但是這次在丹麥首都哥本哈根舉行的全球氣候會議，卻因富國與窮國該如何分攤減碳配額問題而幾近破裂。以美國為首的部份國家堅稱，氣候協議必須要以條約形式訂定，而條約在許多國家都需要國會通過，對溫室氣體排放進行限制的作為不能違反國際法。
最後，會議只達成一個非正式的「諒解」，用鬆散的方式把全球的抗暖化指標設定在平均氣溫比工業化之前升高攝氏2∘，完全沒有訂定減碳目標與時程。
三、巴黎協定
2011年的南非德爾班氣候變遷大會把達成全球氣候變遷協定的最後期限訂在2015年12月12日在巴黎召開的聯合國氣候峰會中，當時的美國總統歐巴馬(Barack Obama)與中國國家主席習近平攜手195個國家，發表聲明共同對抗全球暖化。不過，限於美國法律規定，歐巴馬能做的只有如此，最後還是要有美國國會2/3通過追認才行，而當時國會仍是共和黨佔多數，這簡直就是不可能的任務。
最後會議也針對美國的困境達成一項妥協：協定只設定對抗暖化的目標與限制排放的做法，並訂定具有法律效力的協議以約束所有締約國。至於減碳目標則另訂非強制性的協定，用「貢獻」而非「承諾」來鼓勵締約國達成目標。如此一來，歐巴馬可以讓氣候協定繞過國會批准的難關而直接生效，但這也有壞處，如果美國無法在2025年達到比2005年減碳26%~28%的指標，其他國家也無可奈何。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範