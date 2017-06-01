推動全球氣候協定 從來都是美國在搗蛋

圖為2015年11月一位哥倫比亞的環保人士戴著歐巴馬面具在首都波哥大進行示威，舉著「上限2度C」的標語，要求美國在巴黎召開的聯合國全球氣候變遷會議中讓步，以便全球氣候協定能順利簽署。（圖／美聯社）

圖為2015年11月在巴黎召開的聯合國氣候變遷會議的會場入口。這次會議所達成的首個全球性氣候協議，可能因為美國川普總統宣布退出而遭到重大衝擊。（圖／美聯社）

美國總統川普聲稱將退出巴黎氣候協定，讓全世界花了二十幾年才搞定的暖化危機對策，眼見就要面對重大衝擊。其實川普不是頭一位在暖化議題上測試全世界耐心的美國總統，這幾十年來的氣候變遷協議，一直都是美國在搗蛋，而全球都得看它的臉色。

法新社在一篇深度報導中指出，這個已經花了二十多年奔走遊說、有196個國家簽署的首個全球氣候協定談判與制訂過程中，美國從來都是扯皮耍賴。

一、京都議定書

全球暖化危機在民間與學術研究領域已有相當長時間受關注，1992年聯合國全球氣候公約在巴西里約熱內盧簽署，美國就拒絕接受從溫室氣體排放最多的國家先行限制的做法。華盛頓以國家主權為由，認為限制溫室氣體排放的種類、數量、方式與時程，應該由各國自己決定。

1997年全世界大多數國家都加入《京都議定書》(Kyoto Protocol)之後，美國也被迫簽署，該議定書認為限制溫室氣體排放應該首先限制經濟發達國家，因為這些國家是造成全球暖化危機的元兇。而美國是經過與某些國家個別談判、並撤除部份條款後，才於1998年由克林頓(Bill Clinton)時期的副總統高爾(Al Gore)代表美國簽署了《京都議定書》。而議定書需要國會通過，美國民主黨政府從未在參議院湊足2/3的多數正式認可此一條約。直到2001年小布希(George W. Bush)當選總統，此一議定書仍然未能在美國正式生效。

小布希跟他的父親老布希一樣，都認為發展中國家可以努力發展經濟卻可以不受溫室氣體排放限制，而發達國家只能綁手綁地受限於排放規定，這是一件極不合理的事。

《京都議定書》在2005年俄羅斯簽署後開始實施時，美國國會還未通過生效。因為美國根本既無誠意推動，國會追認又遙遙無期，加拿大也因此而宣布退出議定書，接著紐西蘭、日本、俄羅斯在第二階段減碳協商中宣告談判失敗。

二、哥本哈根會議

2009年全球再度為彌補京都議定書的失敗而試圖重起爐灶，召集了包括中國、印度在內的大多數國家舉行氣候會議，這兩個國家是全球溫室氣體排放第一名與第三名的國家，美國則居於兩者之間排名第二。

但是這次在丹麥首都哥本哈根舉行的全球氣候會議，卻因富國與窮國該如何分攤減碳配額問題而幾近破裂。以美國為首的部份國家堅稱，氣候協議必須要以條約形式訂定，而條約在許多國家都需要國會通過，對溫室氣體排放進行限制的作為不能違反國際法。

最後，會議只達成一個非正式的「諒解」，用鬆散的方式把全球的抗暖化指標設定在平均氣溫比工業化之前升高攝氏2∘，完全沒有訂定減碳目標與時程。

三、巴黎協定

2011年的南非德爾班氣候變遷大會把達成全球氣候變遷協定的最後期限訂在2015年12月12日在巴黎召開的聯合國氣候峰會中，當時的美國總統歐巴馬(Barack Obama)與中國國家主席習近平攜手195個國家，發表聲明共同對抗全球暖化。不過，限於美國法律規定，歐巴馬能做的只有如此，最後還是要有美國國會2/3通過追認才行，而當時國會仍是共和黨佔多數，這簡直就是不可能的任務。

最後會議也針對美國的困境達成一項妥協：協定只設定對抗暖化的目標與限制排放的做法，並訂定具有法律效力的協議以約束所有締約國。至於減碳目標則另訂非強制性的協定，用「貢獻」而非「承諾」來鼓勵締約國達成目標。如此一來，歐巴馬可以讓氣候協定繞過國會批准的難關而直接生效，但這也有壞處，如果美國無法在2025年達到比2005年減碳26%~28%的指標，其他國家也無可奈何。

(中時電子報)