盧廣仲、蔡振南演魯蛇父子 3頁劇本竟背2天
盧廣仲在台視、八大植劇場系列《花甲男孩轉大人》劇中飾演家族長孫，第一次參與電視劇演出，就與眾多資深級演員對戲，拍攝期間絲毫不敢馬虎，自然不造作的魯蛇形象深得鄉民心，首播就打破「植劇場」系列收視紀錄。
有機會與眾多資深演員拍戲，盧廣仲對劇中長輩印象深刻，他表示：「劇中飾演我爸的南哥（蔡振南）可隨時隨地做出角色變化，帶著我進入角色狀態；最佩服龍哥（龍劭華）對戲從不看劇本，他台詞最多卻不曾忘詞過，還可一字不漏記住對手台詞；三叔（康康）有獨特的喜感，他越嚴肅時越好笑；四叔（柯叔元）感染力很大，和他對戲只要看著他、聽他說話就哭到不行；姑姑（海裕芬）在片場很照顧我，會與我分享生活點滴，像我真的姑姑一樣。」
他也透露，每天下戲後會留在片場看其他人演出，早已觀察南哥演戲時會不按牌理出牌，所以早有心理準備。他與蔡振南這對「魯蛇父子檔」，有一幕一鏡到底三分半的吵架戲，父子倆邊走邊吵，髒話穢字滿天飛，盧廣仲表示：「3頁劇本足足背了兩天，因記性不好不敢鬆懈，到現場才知道導演要拍一鏡到底，超緊張的，南哥一開始還笑稱沒準備好，結果一上戲彷若神人演出，這也是我人生中罵最多髒話的一天。」
(時報周刊)
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