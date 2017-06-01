最早的反導系統：蘇聯核子防空飛彈

1967年蘇聯閱兵展示的A135反導飛彈，體積非常巨大。(圖/ausairpower)

由於北韓不斷的在測試他們的彈道飛彈，因此南韓、日本、美國都相當緊張，積極準備各種飛彈防禦陣地。目前美國對於飛彈攔截科技的投資最多，包括「薩德」、「標準3型」、「愛國者」與剛完成實測的GMD陸基飛彈防禦，都是美國的系統。不過在冷戰時期，最早有完整飛彈防禦陣地的其實是在蘇聯。

國家利益雜誌網(National Interest)介紹，冷戰期間世界上最不受核武威脅的城市可能不是華盛頓DC，反而是莫斯科。雖然華盛頓有嚴密的特勤部隊和國土安全警衛維護，但是當時莫斯科卻是那個年代世界上唯一的一個採用核子防空飛彈來組建防核武侵襲的首都，也就是A35飛彈防禦系統，問世的時間比美國的GMD要早上50年。

在1950年代，雖然當時美國很害怕蘇聯掘起的核子武力，但事實上蘇聯更怕美國，因為蘇聯知道自己的工業實力不足，核子武器水準在質與量上其實都不如對美國，所以他們更擔心總有一天美國會看穿自己的實力，無所忌憚的對莫斯科先發動核武攻擊，因此有了A35飛彈防禦的計畫。

從蘇聯到俄羅斯時代都在使用的Don-2N長程預警雷達。(圖/russiamil.wordpress)

為了攔截來襲的核武，A35系統所使用的A350飛彈非常巨大，它重達72萬磅(32萬公斤)，全長20公尺，直徑2.4公尺，大小與太空火箭相當，它使用與太空火箭相同的液態燃料，射高可達到120公里，不過這些性能還不足以使它攔截核彈，真正誇張的是，它配有當量200萬噸的核子彈頭，試圖以核彈爆炸的威力來震毀核武，講的更簡單一點就是拿核彈攔截核彈。

平心而論，這種做法也是不得不為，以1950年代的科技水準，要精準擊落一般的飛彈都不可能了，何況是極高速的洲際飛彈。當時蘇聯的設想是，在120公里高空爆炸的核武，不會對地面造成影響，不過顯然他們並沒有考量到核彈在高空引爆的電磁脈衝問題。

原先蘇聯打算在32個城市都建立A35攔截系統，不過A35研發進度很緩慢，最只能設立8個發射陣地保護4個地點（總共64枚A350飛彈），而且A35的研發進度也遠不如核武技術的進步速度：1950年代的核彈還是單一彈頭的，A350還能勉強應付，但是到了1960年代，美蘇的核子武器都變成多彈頭型式，光是美國的義勇兵3型(Miniteman III)就多達1000多枚彈，另外還有隱藏在海洋裡的600枚北極星飛彈(Polaris)，而且美國也發現蘇聯在部署這種攔截系統，並且美國還高估了該系統的作用，以為這將大幅抵消美國核武威懾力，因此更是努力量產各式洲際飛彈與潛射飛彈。到了1968年，蘇聯每一個A35攔截系統，至少被66枚義勇兵3型和2枚北極星飛彈鎖定。這也促使1972年美蘇進行「反彈道飛彈限制談判」。

與美蘇冷戰時期的限制核彈談判不同，1972年的「反彈道飛彈限制談判」，是一場「限制防禦性武器」的談判，原因就出在雙方無節制的反彈道飛彈將導致進攻型的核彈更加升級，因此有必要限制。最後雙方決定，美蘇可以各自選定1處重要地點來安排100枚的反彈道飛彈做為防禦。美國當年沒有類似武裝，選擇北達科塔州的大福斯空軍基地(Grand Forks Air Force)做為假的防禦點，而蘇聯選擇莫斯科。奇特的是，美國在1980年代開始研究從太空攔截核武的技術，稱為「先期戰略防衛」(Strategic Defense Initiative,SDI)，俗稱「星際大戰計畫」，雖然名義上不屬於反彈道飛彈，但是在精神上已經違反的反彈道飛彈限制談判，不過蘇聯也拿不出抵制的辦法。到2001年，美國正式結束了反彈道飛彈限制條約。

蘇聯在1970年代，推出更先進的A135系統，A135使用代號Don-2NP的巨大型相控陣雷達來追蹤，每一面雷達將近152.4公尺長，36.6公尺高，據稱探測距離達600到1000公里，可以是蘇聯版的舖爪雷達。它使用2節固體燃料的5T36攔截飛彈，射高可達80公里。不過此時的蘇聯已經遇到嚴重經濟問題，到了蘇聯解體時，該系統還沒有正式完成。

1991年以後，俄羅斯的幾個大城市仍是由A135系統保護，多數俄國專家相當滿意A135帶領他們渡過危險的冷戰時代。現在俄國是否還有這類型的本土型防禦飛彈並不清楚，有些消息指出，新一代的A235已經在研發當中。

(中時電子報)