獨家》「外鄉女」徐麗雯閃婚 屏東老家披婚紗
32歲的徐麗雯傳出日前在屏東閃婚，她的另一半張哲龍是傑出劇場工作者，兩人共同好友今分享這項好消息，據知小倆口交往半年就步上紅毯，11月19日將在台北宴客。她的經紀人稍早證實，徐麗雯上周向公司請假回老家結婚，由於近期剛好完成許多拍戲工作，才挪出空檔完成終身大事，她暑假期間還有舞台劇巡演，強調閃婚並非「雙喜臨門」。
徐麗雯與大她3歲的張哲龍認識多年，去年底因合作舞台劇擦出愛火，她戀情談得低調，連最近和她合拍民視周日10點檔新戲「外鄉女」系列《第三力量》的鄭人碩，被問到她傳婚訊也大感意外，「剛開始只知道她有男友，上周殺青酒和新戲記者會都沒聽她說要結婚」。
徐麗雯畢業自成大中文系、國立台北藝術大學劇本創作研究所，是圈內優秀的劇情片、紀錄片導演，也擔任過電影、舞台劇編劇及作家。曾自編自導的首支劇情長片《黑貓大旅社》，集結老中青優秀演員，包括陸弈靜、夏靖庭、蔡振南、吳中天、温貞菱等人，攝影與美術風格濃烈多彩。編導方面有令人驚艷表現，表演及寫作的領域也受肯定，曾以電視電影《桂花釀》入圍2009年金鐘獎女配角獎，也曾以《米殤》一文獲得2008中國時報報導文學組評審獎。
徐麗雯剛拍完大愛和民視戲，先前她參與的台灣盜火劇團與日本老牌劇團青年團，根據台灣人物與地理在地改編及翻譯其享譽國際之經典作品《台北筆記》，演員包括王琄、謝盈萱、田中千繪、朱宏章等人，9月將於台北水源劇場演出4場。今傳出婚訊後，圈內友人紛紛獻上祝福。
(中時)
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