世桌賽》陳思羽無緣16強 莊智淵晉級32強

世界排名第10的台灣桌球一哥莊智淵，在德國世錦賽4比1輕取香港選手，順利晉級32強。(本報資料照)

德國杜塞道夫舉行的世界桌球錦標賽，台灣一哥莊智淵在晚間的男單賽事4比1輕取香港選手江天一，廖振珽也以4比2淘汰香港另一選手何鈞傑，兩人攜手晉級32強，可惜陳建安苦戰7局之後飲恨不敵法國選手弗洛，女單陳思羽也以1比4敗在世界排名第8的日本17歲小將平野美宇，無緣16強。

世界排名第10的莊智淵，面對世界排名59的江天一，打起來輕鬆寫意，幾乎是不費吹灰之力的將勝利握在手中；世界排名100的廖振珽，對上世界排名60的何鈞傑，經過6局苦戰後總算在個人生涯首次世錦賽男單拿下2連勝。

世界排名45的陳思羽，挑戰今年亞錦賽冠軍平野美宇，打完前兩局戰成1比1平手，第三局拚戰至「丟士」之後10比12落敗，沒能搶的領先優勢的陳思羽，第四、五局士氣下滑，加上先前已打了混雙和女雙賽，體力耗損過多，最終8比11、5比11飲恨敗陣。

(中時電子報)