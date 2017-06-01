貓頭鷹幼雛學飛墜菜園 新北市動保處即刻救援
新北市金山蕭姓民眾日前上山整理菜園時，發現一隻貓頭鷹幼雛，於是將牠帶回家照料並上網求助，新北市動保處獲報，已將這隻貓頭鷹幼雛暫時帶回安置，未來將視貓頭鷹成長狀況擇地野放。
金山蕭姓民眾日前上陽明山區整理菜園時，在菜圃中發現一隻貓頭鷹幼雛，蕭女決定先將貓頭鷹帶回家照顧，過程中不慎被胡蜂叮傷，所幸沒有大礙；隨後動保處也接獲通報，隔天馬上派人來到金山將貓頭鷹帶回安置。
新北市動保處長陳淵泉表示，領角鴞俗稱貓頭鷹，為保育鳥類，目前全台數量約有近千隻，由於每年春、夏之際為領角鴞繁殖期，幼鳥落巢狀況頻傳，光是野鳥中途之家就連月來就收容19隻領角鴞雛鳥。
陳淵泉說，民眾在陽明山區發現的領角鴞雛鳥沒有受傷，研判是學習飛行時不慎落巢，目前已將牠送到野鳥中途之家安置，未來將由工作人員培養其野外覓食、求生能力，待成長健全在擇地野放。
新北市農業局表示，近年新北市在金山、雙溪、坪林、貢寮等區實施無毒友善耕作，成功培育金鶴米、翡翠樹蛙茶等友善農產品，也使民眾建立環保與動保意識。
(中時)
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