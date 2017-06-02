韓國新生代Icon是她！大勢美女Irene帶妳找到今夏「命定涼鞋」
韓國大勢女團Red Velvet出道即將邁入三年，五位成員憑藉著中毒性極高的歌曲、迷幻的舞蹈獲得韓妞喜愛。更別提每次回歸的造型，從網球裙、足球襪到超級破褲，混搭時尚還有誰能比她們厲害！
其中Red Velvet的隊長Irene在隊內扮演「外貌擔當」，除了精緻如洋娃娃的臉蛋經常登上韓網熱搜排行榜之外，吹彈可破的牛奶肌、筆直的鉛筆腿，無一不是韓妞追隨的「新生代Icon」。2017年，Irene受邀擔任ABC MART旗下品牌「NUOVO」代言人，大展甜美、優雅、女人味及個性的多重面貌，好感度直逼天際！
POINT 01｜海鹽系調味女孩
夏天怎麼可以不去海邊秀一下？拿出今年必備的流行單品一字領上衣、多層次吊帶裙，並利用藍、白等淺色系製造視覺降溫效果，看起來清爽又迷人。不得不提，腳上的鞋子同樣是關鍵，一定要舒適、功能性兼具，才能盡性在沙灘上玩樂。
有注意到嗎？Irene腳上的「NUOVO CARINO 5.5」涼鞋，光用看得就能感到舒適氛圍！採用輕量運動大底設計，簡約卻亮眼的配色加上好似夾心派的側面細節，再適合夏天不過！
POINT 02｜果汁系女孩甜而不膩
夏天喝杯透心涼的果汁，讓心情完全好起來！穿搭上何不效仿果汁的精神，運用不同色系及材質的單品，迸出全新滋味！純白連身洋裝上綴以小碎花圖案，加上ㄧ雙別出心裁的配色涼鞋，乾淨俐落任誰都想多看ㄧ眼。
仔細看！這雙「NUOVO CORDELIA 7」涼鞋的粗跟設計不僅能完美修飾腿型，高度也超級剛好。利用雙色打造視覺層次，採取魔鬼氈繫帶使穿脫容易，旁邊不忘金屬飾扣點綴，小細節做好做滿。
POINT 03｜薄荷糖少女清新有朝氣
風靡韓國的A字裙，長度恰好遮住大腿，且A字線條巧妙修飾臀部曲線，絕對是瘦5公斤保證！但妳以為有條A字裙就沒事了嗎？還要搭對鞋款才能真的上天堂，化作清新的薄荷糖女孩，不論男女都愛上妳！
「NUOVO HOVER 7」涼鞋舒適大底與單一純色設計，交叉造型修飾腳部線條。與「NUOVO CORDELIA 7」涼鞋一樣，採用魔鬼氈繫帶，旁邊附上金屬飾扣點綴，大氣且百看不厭。
看完Irene示範的三種Look，海鹽系、果汁系、薄荷糖系，究竟哪一類才是妳的2017年夏季「命定造型」呢？記得無論如何，屬於妳的「命定涼鞋」也同樣重要！現在就買的不要不要的吧！
(中時電子報)
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