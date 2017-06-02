中山一二路封路延宕　商家怒吼「政府欺壓百姓！」

中山一、二路拓寬工長延宕多年，嚴重影響當地居民及商家生活，居民昨日晚間8時至11時在施工地點拉起「欺壓百姓！」的白布條抗議市府。（基隆市議會提供）

中山一、二路商家不滿市府施工延宕，晚間發起抗議。（議員楊石城提供） 2017.06.02 基隆市 ▲中山

中山一、二路拓寬工長延宕多年，嚴重影響當地居民及商家生活。（議員楊石城提供）

基隆工程長期延宕，公部門習慣成自然？中山一、二路拓寬工程4月初切換山側施工後，封路多時工程進度卻延宕不前，使商家生意受到嚴重影響，當地居民昨日晚間拉起「欺壓百姓！」的布條抗議市府，並表示今早將持續動員抗爭。

中山二路一帶憤怒的居民1日晚間帶著白布條來到工區大聲抗議，痛斥市長、政府鴨霸欺壓百姓、不顧百姓死活，甚至高喊「救命！」，一度傳出要縱火燒施工地的怪手，在議會人員協調下才作罷。

商家憤怒地說：「在封路前政府說只會封閉3個月，且不會影響店家營業，結果現在說可能要封1年甚至更久，在封路前原本一天可以有2、3000元的營收，現在只剩下不到800元，這樣要如何養家活口？」

「現在6天裡只有2天在施工，工程延宕遙遙無期，生意慘到日子快過不下去！」當地居民痛批，政府只補償房屋稅300元，這根本是將居民逼上死路，還說「求求市長大人給百姓一口飯吃、給居民們一條活路走！」

議長宋瑋莉對市府延宕表達強烈不滿，應該將延宕原因說清楚。議員楊石城則說：「商家已忍受多時，受不了才有抗議行動。」警方到場維持秩序，幸好沒發生激烈衝突，民眾表示今天上午9時將持續抗爭。

(中時)