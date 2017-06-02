花蓮糖廠旅館營運六周年 全面六折優惠
楊漢聲／花蓮報導
花蓮糖廠近年來將日治時期所保留的宿舍重新整修，化身為古色古香的日式旅館，更是全國唯一列入文建會「文化景觀」的2星旅館，為慶祝旅館營運六周年，住宿將全面六折優惠，不分平日假日均一價，歡迎民眾來深深體驗。
「我要找哆啦A夢！」由舊宿舍所改建而成的日式旅館，保留原始樣貌，原汁原味，許多小朋友看見日式旅館內的壁櫥，就迫不及待大喊「哆啦A夢你在哪？」是適合親子共遊的好去處。
台糖公司花蓮區經理林祥禎表示，花蓮觀光糖廠所保存的日式木構造聚落群是全國第一，高臺式的建築及卡榫工法更是深具文化意義，台糖特地將其改造成日式旅館，讓遊客不用出國也能享受日式和風。
林祥禎表示，旅館改建比照日治時期官舍標準，分別為甲、乙、丙、丁種不同等級為房間標準，目前園區內共有32棟日式木構造建築，占地約4.9公頃，每棟客房有獨立的小庭院，客房內更鋪設塌塌米及日式拉門，建材也特地選用側柏、美國檜木來修繕，是全國唯一登錄文化景觀的2星旅館。
林祥禎橋吊，未來廠區發展將定位為「糖業文化創意休閒園區」，將朝休閒觀光產業邁進，結合園區導覽解說服務，讓民眾深度體驗日式建築文化及糖業文化，今年適逢旅館營運6周年，特別舉辦6折大優惠，不分平日假日，住宿全都6折，歡迎民眾來電或上網訂房。
(中時)
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