全國寒單爺齊聚 將四位寒單爺同時上場

寒單爺將齊聚玉里鎮。(楊漢聲翻攝)

花蓮玉里鎮寒單爺金闕堂將在7月8日邀請全國寒單爺齊聚玉里鎮，屆時將在玉里知名地標圓環展出炮炸寒單爺，將是全國唯一的2男2女共4位寒單爺一起下場表演的炮炸寒單活動，盼望為此推廣寒單爺文化及促進地方觀光。

花蓮縣玉里鎮金闕堂不只極力推動寒單爺文化，也成立玉里鎮金闕堂寒單爺協會，在理事長方榮元帶領下從事關懷弱勢活動，今年更邀請全國寒單爺到玉里鎮，進行全國唯一的四位寒單爺同時上場表演，盼讓玉里鎮一炮而紅，讓地方經濟更加活絡。

方榮元表示，這次是玉里鎮有史以來寒單爺第一次自主出巡，這次將邀請全台寒單爺聚集玉里大會師，包含台東總廟、富里、花蓮、瑞穗、台北、新竹等地的寒單爺，在圓環中心2男2女共4位寒單爺一起表演炮炸寒單，盛況空前。

盼此推動觀光、祈求民眾平安！方榮元表示，這次玉里鎮盛大活動，盼民眾能多多支持，同心協力將活動辦好，也讓玉里鎮能更上一層樓。

屆時預估會有8百位人員湧入玉里，方榮元表示，全部費用都將由金闕堂承擔，壓力非常重，除了要提供人員衣服、食宿等費用，也要購買炮炸寒單爺的所用的邊票，大約預估支出高達2、3百萬，盼望民眾及各單位能幫忙，讓此活動更加順利。

(中時)