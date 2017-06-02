抓周、王船變商品 美和科大文創系展從傳統文化中創新
屏東美和科技大學文化創意系學生從傳統文化中進行創新，設計一系列作品，像「抓周」物品變成布偶，方便幼兒抓取；東港東隆宮廟宇建築與王船意象物品；以八家將為發想設計的手繪「家將魂」服飾等，充滿濃濃台灣在地風格，又設計感十足。
其中最吸睛的是「抓周禮品組」，設計學生許雅淳說，抓周物品通常較堅硬且不適合幼兒抓拿把玩，她因此以柔軟布料，搭配鈴鐺、串珠、緞帶等製作出各項抓周物品，像代表平安的蘋果、象徵勤勞與聰明的芹菜及蔥，寓意好福氣與好人緣的雞腿和米香，及代表各種職業的小抱枕，另外還設計識字卡，讓孩子邊遊戲邊學習。
也有學生以八家將為題材，重新手繪製作成「家將魂」服飾；以女性保養的茶飲隨身包「魅四季」，結合傳統東方中醫食療與歐美花草茶飲；以東港東隆宮廟宇建築圖紋與王船意象製作的杯墊、鑰匙圈、磁鐵等文創商品。
還有學生融入外國文化，像「浮世繪，南國」以日本浮世繪風，使用金屬水轉印技巧將屏東風情轉印到碟子上；「埃及斑文」將民間佩戴的護身符，結合埃及神祇與金字塔，製作具潮流感的金屬飾品及焚香。
文創系老師謝文育說，這次學生創作主題多元，卻都緊扣各種在地文化元素作為創意發想，既傳承又發揮創意。學生作品即日起至13日於屏東枋寮藝術村聯合展出，歡迎民眾前往欣賞。
(中時)
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