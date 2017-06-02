法網》辛然配開紅盤 詹皓晴混雙過頭關

詹詠然（右）、辛吉絲挾著羅馬網賽封后氣勢，在法網首輪旗開得勝。（資料照片／劉雪貞提供）

挾著在馬德里、羅馬網賽紅土8連勝兩度奪冠的氣勢，「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與詹詠然於羅蘭蓋洛延續好狀態，以6比0、6比3輕取英美組合布蘿雅蒂（Naomi Broady）／桑契絲（Maria Sanchez），挺進法網女雙第2輪。

辛然配以百分百勝率拿下兩人在紅土搭檔的9連勝，而且也是兩人在大滿貫賽的首次合拍奪勝。詹詠然今年初澳網仍與妹妹詹皓晴搭檔，直到WTA台灣賽奪冠後才暫時拆夥，從中東賽事開始推出辛然配。

詹皓晴（右）與荷蘭搭檔羅傑以直落2贏得混雙首輪。（劉雪貞提供）

辛吉絲與詹詠然是本屆法網女雙第3種子，大滿貫首次合拍只花68分鐘就闖過頭關。詹皓晴則在混雙首輪傳回捷報，搭檔荷蘭好手羅傑（Jean-Julien Rojer）以6比4、7比6（4）淘汰俄羅斯／加拿大對手，挺進第2輪。

台將組合在法網第5日兵分4路，女單謝淑薇、女雙詹詠然、混雙詹皓晴都拿下勝利，只有莊佳容在女雙首輪出局。不過那是因為莊佳容的日本搭擋土居美咲在前1站紐倫堡就已拉傷腹肌，而兩人已經報名法網，搭檔不能換人，土居美咲仍有情有義陪莊佳容拚看看法網首輪，打了3局才宣布退賽。

(中時電子報)