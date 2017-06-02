法網》對手受傷 迪波卓這樣做揪感心
一向以高昂鬥志著稱的阿根廷長人迪波卓（Juan Martin del Potro），今天在法網展現他溫暖的那一面。當對手阿馬果（Nicolas Almagro）膝蓋受傷倒地時，迪波卓繞過網子前去探視並幫忙攙扶，運動家精神令人折服。
「這完全是發自我內心的舉動，」迪波卓說：「我希望讓他覺得好一點，我知道受傷後的感覺有多麼難過，因為我經歷過很多。」
迪波卓是2009年美網男單冠軍，但他曾經因為左腕三度開刀，缺席四大賽超過兩年之久，直到去年才在溫布頓復出。這也是他5年來首次參加法網，而在今天阿馬果受傷之前，迪波卓也在首盤扭到鼠蹊部，還吃了點消炎藥。
迪波卓和阿馬果前兩盤各拿1盤，第3盤也戰成1平之後，在底線的阿馬果突然抱著膝蓋、搖著頭痛苦倒地，迪波卓立刻過去探視這位他從青少年就認識的老戰友。
當阿馬果終於能夠站起來，迪波卓給了他一個溫暖的熊抱，還陪著阿馬果坐在椅子上，摸頭安慰受傷的對手。
「當時我試著將一些好的話安慰他，叮嚀他冷靜下來，」迪波卓說，他還要阿馬果想想自己的家人和小孩，「他一直在掙扎，那很難熬。我告訴他網球比賽雖然重要，但此刻健康才是一切。」
由於阿馬果傷退，迪波卓挺進男單第3輪，將與現役球王莫瑞（Andy Murray）拚搶16強門票，重演里約奧運金牌戰戲碼。雖然鼠蹊有點受傷，但他覺得應該能夠及時復原。
「目前我覺得比賽感覺還不錯，但面對莫瑞，我也得拿出更好的狀態才行。」迪波卓說。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。