法網》對手受傷 迪波卓這樣做揪感心

迪波卓（右）擁抱安慰膝蓋受傷的阿馬果。（美聯社）

一向以高昂鬥志著稱的阿根廷長人迪波卓（Juan Martin del Potro），今天在法網展現他溫暖的那一面。當對手阿馬果（Nicolas Almagro）膝蓋受傷倒地時，迪波卓繞過網子前去探視並幫忙攙扶，運動家精神令人折服。

「這完全是發自我內心的舉動，」迪波卓說：「我希望讓他覺得好一點，我知道受傷後的感覺有多麼難過，因為我經歷過很多。」

迪波卓是2009年美網男單冠軍，但他曾經因為左腕三度開刀，缺席四大賽超過兩年之久，直到去年才在溫布頓復出。這也是他5年來首次參加法網，而在今天阿馬果受傷之前，迪波卓也在首盤扭到鼠蹊部，還吃了點消炎藥。

迪波卓（右）上前探視受傷倒地的阿馬果，還幫忙阿馬果站起來。（美聯社）

迪波卓（右）坐在椅子上，安慰受傷懊惱的阿馬果。（美聯社）

迪波卓和阿馬果前兩盤各拿1盤，第3盤也戰成1平之後，在底線的阿馬果突然抱著膝蓋、搖著頭痛苦倒地，迪波卓立刻過去探視這位他從青少年就認識的老戰友。

當阿馬果終於能夠站起來，迪波卓給了他一個溫暖的熊抱，還陪著阿馬果坐在椅子上，摸頭安慰受傷的對手。

「當時我試著將一些好的話安慰他，叮嚀他冷靜下來，」迪波卓說，他還要阿馬果想想自己的家人和小孩，「他一直在掙扎，那很難熬。我告訴他網球比賽雖然重要，但此刻健康才是一切。」

由於阿馬果傷退，迪波卓挺進男單第3輪，將與現役球王莫瑞（Andy Murray）拚搶16強門票，重演里約奧運金牌戰戲碼。雖然鼠蹊有點受傷，但他覺得應該能夠及時復原。

「目前我覺得比賽感覺還不錯，但面對莫瑞，我也得拿出更好的狀態才行。」迪波卓說。

(中時電子報)