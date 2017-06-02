川普宣布美國退出巴黎氣候協定

美國總統川普下令退出巴黎氣候協定。(圖片取自美聯社)

(4:00更新)川普1日在記者會正式宣布，美國退出巴黎氣候協定，以求實現他高喊的「美國優先」政策。他說，美國將與其他國家各別協議其他的氣候協定，希望重新談判的協定對美國更公平。

美國總統川普下令退出巴黎氣候協定。

川普擬在美東時間1日下午三時於白宮玫瑰花園宣布有關對巴黎氣候協定的決定，一名嫻熟人士告訴Bloomberg ，川普已經決定下令美國退出這項協定。

白宮資深官員將在川普宣布這項命令後，於下午四時在白宮新聞室召開說明會。

(中時)