西港化學工廠暗夜火警　警消灌救無人傷亡

西港化學工廠半夜發生火警，火勢一度猛烈。（翻攝照片）

工廠放置雜物的鐵皮屋起火燃燒。（莊曜聰攝）

警消切割鐵皮屋排煙灌水。（莊曜聰攝）

警消出動各式車輛馳援。（莊曜聰攝）

台南市西港區南寶樹脂工廠凌晨1時許突然竄出火煙，還帶有些許臭味，廠方人員發現後立即報警，台南市消防局據報先後出動4梯次人車前往馳援，火勢一度猛烈，所幸在警消全力灌救下，整起大火在40分鐘內控制，並未延燒到其他區域，也無人員傷亡，起火原因及財物損失仍待後續釐清。

警消初步調查，起火處在工廠後方堆置雜物的鐵皮屋，因現場火舌竄出且有刺鼻濃煙，消防局出動26部各式車輛共68人到場，除架設水線外也以泡沫灌救，廠區外圍也派員警戒，在2時16分將火勢熄滅。

(中時)