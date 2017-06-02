普丁認了？有愛國心駭客可能介入美大選
對於俄羅斯是否干預2016年美國總統大選，俄羅斯總統普丁（Vladimir V. Putin ）一反先前堅決否認的態度，忽然改變口風，根據紐約時報報導，普丁1日坦言某些「具有愛國心」的俄羅斯私人電腦駭客，可能暗助川普選舉陣營的而進行網路攻擊。
俄羅斯高層向來堅決否認，干預美國大選傳言，甚至表明俄方與民主黨全國委員會遭駭事件絕對無關，認為美國自從川普贏得總統大選之後，但稱美國大選的選戰太過「歇斯底里」，不甘敗選的民主黨人士有心操弄，各方都在利用攻擊俄羅斯達成自己的目的。
普亭1日在聖彼得堡對媒體記者發表談話時，雖然仍否認俄羅斯政府曾對去年美國總統大選做出任何干預，但言談之中已經出現轉變。普丁強調，美國大選期間網路攻擊，可能是某些具有愛國心的俄羅斯駭客發動。他說這些電腦駭客就像藝術家一樣，憑著每天早晨醒來時候的感覺選擇下手目標。
他強調：「這些駭客懷著愛國思想，開始盡力做出貢獻，從他們的角度來看，所做所為當然是正確的，因為他們要跟講俄羅斯壞話的人極力對抗。」
但普丁強調並沒有從國家層級發動駭客攻擊，可以理解或許有人故意這麼做讓俄羅斯看起來像是發動駭客攻擊的起源之地。現代科技是很容易就可以做到的。」
(中時電子報)
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