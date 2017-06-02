馬尼拉渡假村爆炸案 IS認犯案

菲律賓「馬尼拉雲頂世界」傳出爆炸，IS已宣稱犯案。(圖片取自nydailynews)

位於菲律賓馬尼拉帕賽市（Pasay）的高檔飯店「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）在周五（2日）凌晨傳出爆炸聲和槍聲，武裝警力已趕至現場，目前傷亡情況不詳。激進組織「伊斯蘭國」( Islamic State )隨即承認犯案。

事發在當地時間周五凌晨1時30分左右，飯店2樓傳出連串槍聲，亦有爆炸聲，一名逃離現場的飯店工作人員表示，一名蒙面槍手在飯店二樓向賓客開槍。警員、消防車、特警到場應變，度假村建築物冒煙，大樓內亦起火，賭場緊急疏散賭客。渡假村客人和工作人員驚慌逃命。

(中時電子報)