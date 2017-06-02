「講滷肉飯會被世界遺忘」 他嘆：愛大陸不一定要唱衰台灣

對岸在舉行大數據博覽會時，台灣的經濟部正在籌備滷肉飯節。（左圖／中新社、右圖／中央社資料照片）

人力銀行資深副總日前PO文感嘆，中國大陸貴州在舉行大數據博覽會時，台灣的經濟部卻正在籌備滷肉飯節，「對岸在講大數據，我們在講滷肉飯。」憂心台灣不只會被邊緣化，還會被世界遺忘。社會觀察家王乾任酸，蘋果跟橘子可以比嗎？更直指這是唱衰台灣！

王乾任點出，非要拿蘋果跟橘子比，比出來的結論，還可以擴大延伸到台灣被邊緣化與被遺忘，那真的是滑坡滑到太陽系之外，過度概推、過度輕率連結因果關係，還犯了二分法謬誤。「魯肉飯節跟大數據研討會根本是兩回事，是可以並存不悖的兩件事嗎？」

王乾任更在東網評論指出，關心大數據的是少數的產業菁英，魯肉飯節則是在推廣台灣美食，面對的是廣大民眾和媒體，真不知為什麼可以硬湊在一起談？把兩個風馬牛不相干的事情放在一起比，還比出了一個天差地別的台灣遠不如貴州。

他說，如果要談中國的大數據發展狀況，那就要找台灣的大數據發展狀況來比，才能比出個真正有意義的高下。如果要比魯肉飯節，那就要跟對岸的觀光行銷宣傳活動比，才能比出個有意義的結論。

這些年，不少外國友人積極向世界推廣台灣，訴說台灣的好。王乾任指有些台灣人，卻藉擔心台灣被邊緣化之名，唱衰台灣。其實台灣人不是不能認同中國的崛起與強大，不是不能選擇愛中國，喜歡的話搬過去定居都可以，但實在不需用此不合邏輯的方式來唱衰台灣。

法國知名導遊就曾公開說：「台灣是一個超級特別的地方，當你去看台灣的歷史，就會被吸引住」，台灣只是缺乏宣傳，應培養相關產業人才、與旅行社合作，也可以找曾經去過台灣的法國年輕人分享親身經驗，口耳相傳的效果，可能勝過許多廣告。

(中時電子報)