研究：照鏡子吃飯 能讓食物變美味
獨自吃飯感到孤單嗎？不妨試試以下這個方法吧！日本最新研究指出，在獨自用餐時邊照鏡子邊吃飯，可以有效提高用餐品質，還會覺得食物美味許多，這項研究已刊登在美國的科學雜誌中。
日本《朝日新聞》報導，日本名古屋大學針對獨食用餐和食量進行研究。研究找來65歲～75歲年長者及20～23歲大學生作為受試者，每組各16人，並讓他們在 1分30 秒內吃「鹽味」與「焦糖」味的爆米花。
在這兩組受試者吃爆米花的同事，也在他們面前放置鏡子或是同尺寸的螢幕，事後請受試者為爆米花的美味程度評分。研究發現，發現無論是年長組或是大學生組組，在看著鏡子吃爆米花時，都會為爆米花評下較高的分數，甚至連進食量都提升了5%到13%。
研究主導者之一中田隆三郎對此評論，「這是一種就算只有一個人，也能輕鬆讓食物變好吃的方法，也歡迎大家獨食時不妨試試看！」
(中時電子報)
文章來源：日本《朝日新聞》
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