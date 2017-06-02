德法義同聲反擊川普： 巴黎氣候協定不可重新協商

川普1日宣布說，為了履行保護美國和其公民的「莊嚴義務」，讓美國公民和納稅人獲得公平對待，美國將退出巴黎氣候協定。(圖片取自美聯社)

美國總統川普宣布下令美國退出巴黎氣候協定，全球嘩然，聯合國表示「深感失望」；德國、法國和義大利則發表聯合聲明指出，巴黎氣候協定是「不可重新協商」的。

川普1日宣布說，為了履行保護美國和其公民的「莊嚴義務」，讓美國公民和納稅人獲得公平對待，美國將退出巴黎氣候協定。川普表示，他有可能會為美國重新談判一個更好的協議。

但歐盟主要國家德法義立即共同發聯合聲明強調，巴黎氣候協定是「不可重新協商」的。北歐四國，瑞典、丹麥、挪威和芬蘭也表達了對川普政府的失望。

在此之前，歐盟執委會主席榮科曾表示，美國不可單一退出巴黎氣候協定。依據程序，美國最快要到2020年才能完成退出巴黎氣候協定。

(中時)