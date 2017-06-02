台日歐美名作齊聚！真相只有一個？「推理文學在台灣」特展

「推理文學在台灣」特展中在展場可找尋各種提示，扮演偵探。（文化部所屬國立台灣文學館提供）

身為文學、推理迷的你，來台南台文館當偵探吧！推理文學向來受到讀者青睞，人人皆知福爾摩斯，大人、小孩都愛名偵探柯南，推理文學早就環繞在我們生活中。然而，向來嗜讀「進口」推理小說的讀者，對於台灣推理文學的發展脈絡、作家、作品以及風格流派等，有著怎樣的認識？台灣也有推理小說嗎？

「推理文學在台灣」特展。合影（左至右）陳國偉副教授、洪宏嘉理事長、蕭淑貞副館長、詩人李若鶯、作家藍霄、作家冷言、李明萱女士。（文化部所屬國立台灣文學館提供）

本特展以此發問為起點，希望透過歷史的回顧與對當前現況的觀照，整理「推理文學」在台灣百年來的歷程，同時展現本土推理文學的創作成績，讓讀者在享受解謎樂趣之餘，也能對台灣推理文學所受到的外來影響其展現的成果有進一步的理解。

開幕當日，關心台灣推理文學的貴賓齊聚，台灣推理作家協會洪宏嘉理事長表示感念創辦《推理》雜誌的林佛兒先生、中興大學台灣文學與跨國文化研究所陳國偉副教授與大眾分享台灣推理文學發展歷程，並感謝台文館的努力，讓台灣推理文學透過展覽呈現、高雄長庚醫院藍國忠副院長也是身為推裡小說家的藍霄表示，當年受了松本清張的《砂之器》與《推理》雜誌的啟發，今日成為關心推理文學的一員，希望大家能一起來看推理小說，並祝展出成功。

本特展分為三區，從推理的公式、翻譯推理小說的盛況到台灣推理小說的歷史進程，讓觀眾置身展場，猶如扮演偵探，一一破解、直指真相！本次特展呈現百餘件的偵探文學相關文物，特別展出葉步月《白晝の殺人》、《推理》雜誌創刊號等珍貴文本；並在展場中規劃了一樁神祕殺人案件，展覽期間邀請觀眾擔任偵探，隨著展場內的提示，一步步解開線索找到兇手。

「X+Y=？──有一種公式叫推理」展區：推理小說的精髓，即在於撥開令人眼花撩亂的謎團、抵達名之為「真相」的終點，讓疑問得到明確的解答。而所謂的「推理」，也就是以符合「邏輯」的方式，拆解、組合、拼裝各項線索的過程。

展區透過推理小說的原理、慣用手法、類型與流派等線索，為讀者展示，如何通過時間、空間、被害者、偵探、加害者、動機、方法等元素的摻雜，組合成一部「發端神秘、經緯緊張、解決合理、結果意外」的精彩之作。

「那些年我們一起追查的兇手──推理小說的進口與輸入」展區：1950年代東方出版社推出的「福爾摩斯探案全集」和「亞森羅蘋全集」，幾乎是四、五年級生小學時代，都接觸過的叢書，其受歡迎的程度不難想見。此後，為了投合讀者口味，同時也因為窺見此一文類潛藏的廣大市場，開始有越來越多出版社紛紛投入推理小說的翻譯出版。

直到21世紀的今天，即使眾多出版人一再宣稱紙本書市場萎縮、閱讀人口大量流失，但外國推理小說在台灣的榮景似乎沒有降溫的跡象。展區展示百家爭鳴的翻譯推理小說，其中不乏觀眾熟知的克莉絲蒂探案全集、赤川次郎系列、綾辻行人推理小說等作品。

「在地生產、本土製造──台灣推理文學的創作書寫」展區：此展區呈現台灣本土的推理創作，台灣偵探文學的源頭，可以上溯到黑岩淚香1889年的〈無慘〉，這部作品帶動了在台日人創作「偵探實錄」小說的風潮，同時，另有許多作家走上對歐美古典推理的擬仿之路，在日治晚期開展出正宗偵探推理的格局。例如，戰後初期以日文寫下「本格」偵探小說《白晝の殺人》的本土作家葉步月。

1909年，李逸濤的〈恨海〉，堪稱台灣古典推理小說的初試啼聲之作。此後，則有魏清德、謝雪漁、陳蔚然等人的偵探推理之作陸續於報刊媒體發表。1970年代中後期有「林白出版社」推動本土推理創作，創辦《推理》雜誌，致力於翻譯刊載歐美日各國推理小說，並成立「林佛兒推理小說獎」催生了許多富有能量和續航力的創作者。

「影響‧新劇場」劇團在開幕活動時演出推理戲劇表演。（文化部所屬國立台灣文學館提供）

「推理文學在台灣」特展

展期：2017年6月1日～2018年3月18日

地點：台文館展覽室C參觀

(中時電子報)