美退巴黎協定 學者：無益經濟
美國總統川普於今日宣布退出巴黎氣候協議，他樂觀表示這將是美國經濟的大勝利，但許多專家卻打臉表示這根本對經濟無益。專家表示，石化燃料工業能創造的工作機會有限，但節能科技創造的工作機會卻不可限量。
密西根大學資訊與歷史系教授艾德華(Paul Edward)表示，川普的決定是短視近利作法，這樣做根本不會停止世界環境保護的行動，參與巴黎氣候協定，並不會延遲美國經濟發展，因美國已經大部分採取了再生能源，而川普的魯莽抉擇，反使美國相關方面的名聲快速下挫，另方面而言，中國與歐盟將因此成為領先。
賓州大學教授柯葛利奈奇表示，「撤出巴黎協議很難在美國創造就業機會」雖然特別的環保規定有時會導致失業，但也會創造就業機會，結果大概是打平，所以根本無助於經濟。
另外，芝加哥大學經濟學家葛林史東表示，環保規定當然必須付出代價，但這並非影響就業的主要原因，因為目前石化燃料工業能創造的工作機會有限，但節能科技創造的工作機會卻不可限量。石油等高污染工業已高度自動化，即使美國實施巴黎氣候協議，也不會造成失業潮。而且根據美國能源部，全美太陽能產業勞工高達37.4萬人，遠超出煤礦業的16萬人。
(中時電子報)
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