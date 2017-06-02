陸客減！傳外資床墊工廠退出台灣 另一業者喊冤受波及
陸客團減少、國內觀光愁雲慘霧，加上一例一休，景氣動盪不安，遊覽車、飯店業關門，大型觀光工廠也受其害，據日前媒體報導，嘉義民雄一間佔地近千坪的床墊工廠「夢寶睡眠王國」將在本月3日結束營業。
據媒體報導，以銷售枕頭、床墊「夢寶睡眠王國」近些年來已專門經營營陸客團為主，最高紀錄號稱平均一天可有近百台遊覽車旅客前往採購，但近來受陸客限銳減，一天僅剩下2、3台遊覽車，不堪虧損決定停業。
然受影響的還有相關業者，國內另一間「Sleep Country睡眠王國」卻遭許多顧客錯認，以為即將歇業。眾多客戶以為Sleep Country睡眠王國即將倒閉，紛紛致電客服專線關切，以及大量湧入臉書專頁與私訊詢問。為此，Sleep Country睡眠王國董事長賴冠妃慎重召開記者會澄清，「Sleep Country睡眠王國」並非「夢寶睡眠王國」。
不可置否的是，陸客銳減的確對台灣造成莫大衝擊！觀光局統計3月來台陸客減少16萬多人，跌幅逾4成。遊覽車求變賣、導遊失業、觀光夜市成「關光夜市」。光是本月就至少有4家專做陸客團生意的旅館、餐廳和購物店要停業。然陸客問題在於兩岸政治前景不明，看來這波衝擊短期仍難解。
(中時電子報)
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