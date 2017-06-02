與川普意見不合 伊凡卡未現身宣布退出巴黎氣候協定
川普總統1日宣布美國退出巴黎氣候協定時，在重大決策和訪問時總是站在父親身邊的川普大女兒伊凡卡罕見未出現。引發外界更加確認有關伊凡卡反對美國退出巴黎氣候協定說法。
華府1日中午，艷陽高照，氣溫達攝氏28度。原本預定美東時間下午3時開始的發布會，延遲了近30分鐘。國際媒體在悶熱的白宮玫瑰花園中等待，直到3:29分副總統彭斯才到講台上，介紹美國總統川普出場。
川普發表了近30分鐘演說，宣布美國退出巴黎氣候協定，重申「美國第一」，強調他要回應的是美國「匹茲堡」不是歐洲「巴黎」，並說那些「嘲笑我們」的國家和領袖，「再也不會（嘲笑我們）」。
川普侃侃而談之際，副總統彭斯和白宮重要官員，包括白宮幕僚長蒲博思、策略長巴農、國安會顧問麥馬斯特均坐在第一排。反對退出協定的國務卿、美國石化巨擘艾克森美孚前執行長提勒森則不在場。
至於伊凡卡1日未能在川普布達重大決定時與會，白宮解釋，現為猶太假期，伊凡卡與孩子們在一起。伊凡卡的丈夫庫許納為猶太裔。
(中時)
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