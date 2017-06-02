西南氣流＋滯留鋒面 氣象局發布豪雨特報

目前氣象局已經發布了豪雨特報，提醒各地普遍會有大雨或豪雨的發生，在基隆北海岸及中南部山區甚至會有大豪雨以上等級發生的機率，大家外出請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。(本報系資料照)

今天（２日）除西南氣流仍持續影響外，滯留鋒面在凌晨也來到臺灣上空，因此除中南部地區仍維持有陣雨或雷雨的天氣外，北部及東半部地區的降雨也會逐漸轉趨明顯，各地天氣都將變得相當不穩定，目前氣象局已經發布了豪雨特報，提醒各地普遍會有大雨或豪雨的發生，在基隆北海岸及中南部山區甚至會有大豪雨以上等級發生的機率，大家外出請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，山區慎防坍方、落石、溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

根據中央氣象局資料顯示，溫度方面，除東南部仍有焚風發生的機率，高溫可以來到３３度外，其他地方由於降雨明顯，高溫將有所下降，其中北部和宜花由於鋒面後有東北風吹下來，白天高溫的降幅會較大些，約在２６、２７度，而中南部則在２８到３０度，至於各地低溫則約２３到２６度，整體而言感受會較為舒適。

今天因西南氣流影響下，基隆北海岸、臺灣西半部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有９至１１級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動、海上作業請多加注意；而馬祖則容易有低雲影響到能見度，交通往返請留意最新航班資訊。

空氣品質方面，全臺各地及離島地區空氣品質為良好等級。

(中時電子報)