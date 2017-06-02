擂茶展現好客美學！台藝術家參展「東京國際家居生活設計展」
以陶瓷搭配具手感且優美的擂棍展現好客之禮的「擂茶搗組」、以台灣產的天然竹為材料，運用設計巧思，打造出「無盡」！台灣設計師飆創意，讓藝術融入生活！國立台灣工藝研究發展中心(以下稱「工藝中心」)將於6月14日舉行的東京國際家居生活設計展（Interiorlifestyle Tokyo 2017，以下稱東京展）驚艷登場。
工藝中心今年再度率領10家國內優質台灣品牌，33組工藝精品參展，展館規劃呈現「家」的溫馨舒適氛圍，顯現台灣工藝精品融入全球消費者的家中不僅是藝術品，更是能提升幸福溫度、讓生活更加美好的家居設計。
為扶植台灣品牌拓展國際市場通路，工藝中心連續八年帶領台灣品牌參加東京展，透過國際大型展會將台灣最優質的工藝設計推向國際市場。此次更邀請無印良品指定設計師三宅一成親臨台灣館開幕現場，希望透過現場交流與分享工藝設計在日常生活上的體現，激發更多創意與想像。
此次參展的33組台灣工藝精品均融合生活美學與文化特色，如：運用天然手工藍染製作的「藍染餐墊」；以陶瓷搭配具手感且優美的擂棍展現好客之禮的「擂茶搗組」；將傳統鐵窗花飾融入日常器皿的「巷弄風景」；藺草編織和陶瓷結合的「陶藺燈」。
以台灣產的天然竹為材料，運用設計巧思，打造出「無盡」、「領結椅」以及「飄」、「簍燈」等時尚家具用品，讓人耳目一新；展品皆將工藝融入生活器物中，為當代居家生活創出無數可能，並創造出美學生活藝術。
「2017日本東京國際家居生活設計展」
日期：2017年6月14日至16日
地點：日本東京國際展示場Big Sight 西館
(中時電子報)
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