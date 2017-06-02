川普退出巴黎協定 歐巴馬：美國成拒絕未來的國家
美國總統川普(Donald Trump)不顧各界勸阻，表示將退出巴黎氣候協定後，前美國總統歐巴馬(Barack Obama)發表聲明批評這會傷害美國，使美國成為世界上少數拒絕未來的國家之一。
雖然歐巴馬並未在聲明中直接提及川普的名字，但他的不贊同相當明顯，歐巴馬說：「簡單來說，私人企業已經選擇了低碳的未來」，對選擇這樣未來的國家而言，巴黎協定將為其企業、科學家和工程師等打開了一扇大門，通往前所未見、大規模的高科技和低碳的投資和發明。
歐巴馬也警告這些巴黎協定帶來的許多工作機會和創造的工業，都將成為留在巴黎協定中的國家的囊中物，而美國將錯失這些好處。歐巴馬強調他認為美國應該留在巴黎協定中帶領他國，而不是退出這個協定。
這個巴黎氣候協定在經過漫長的各國協商，在2015年12月由美國歐巴馬政府和195個國家共同簽署，目標是要阻止全球氣溫超過工業時代前的1.5度以上。
雖然出普周四下午宣稱他的目標是要重新協商、並再次加入這個協定，但法國、義大利和德國已經共同發表聲明，表示巴黎協定不可重新協商。
美國若真的退出巴黎協定，將成為世界上極少未加入的國家之一如敘利亞跟尼加拉瓜，連世界上最孤立的國家─北韓都簽署了巴黎協定。
但歐巴馬也對美國保持希望，他在聲明中指出就算缺乏美國領導人的支持，他對美國各州、各市和企業都有信心，相信他們會站出來做更多來領導美國，並且為下一代保護我們的地球。美國已有61位市長在週四共同發表聲明，表示就算聯邦政府退出巴黎協定，他們也將盡可能遵守該協定。
前美國國務卿凱瑞(John Kerry)也在NBC新聞台的專訪中說，川普今天並未誠實對待美國人，他雖然宣稱將以「美國優先」，但現在卻將美國拋在最後。凱瑞說川普使美國在環保上被世界遺棄，這是他此生見過的任何總統做出的事情中，最自我毀滅的。
(中時電子報)
文章來源：Obama slams Trump's decision to pull out of the Paris Climate Agreement, says the US is 'rejecting the future'
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